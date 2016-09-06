拜耳称将调高对孟山都收购价 双方进入深入谈判

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月5日 - 德国制药商拜耳(BAYGn.DE)周一表示与美国种子公司孟山都(MON.N)就收购后者进行深入谈判，拜耳也将调高收购孟山都的出价。
拜耳称准备把收购价从每股125美元调高至127.50美元，但此报价唯有与议定交易相关。
孟山都7月时拒绝了德国拜耳提出的每股125美元收购报价，但表示仍对与拜耳或其他竞购方继续磋商持开放态度。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。