拜耳称将调高对孟山都收购价 双方进入深入谈判

路透9月5日 - 德国制药商拜耳(BAYGn.DE)周一表示与美国种子公司孟山都(MON.N)就收购后者进行深入谈判，拜耳也将调高收购孟山都的出价。

拜耳称准备把收购价从每股125美元调高至127.50美元，但此报价唯有与议定交易相关。

孟山都7月时拒绝了德国拜耳提出的每股125美元收购报价，但表示仍对与拜耳或其他竞购方继续磋商持开放态度。(完)