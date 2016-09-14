独家：拜耳接近收购孟山都 可能将在周三宣布--消息人士

路透法兰克福/纽约9月13日 - 知情人士表示，德国化学品暨医疗保健用品制造商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)有望在周三宣布以超过660亿美元收购美国种子公司孟山都(MON.N)，达成今年最大笔交易。

此次拜尔提出的方案将为史上最大一笔现金收购交易出价。孟山都若是接受，将使拜耳有机会把其作物科学业务与孟山都强劲的种子业务结合起来，在现今快速整合的农业供应行业争夺霸主之位。但与此同时，本次交易也势必引来反垄断监管当局的严格审查。

本项收购案谈判已超过四个月。消息人士说，拜耳上周披露经优化的每股127.50美元现金方案后，进一步提高了出价，帮助打破了谈判僵局。

不过消息人士说，这项交易对孟山都估值仍低于该公司原本所期望的每股130美元。

部分人士表示，一旦孟山都董事会周二批准交易，拜耳监事会周三会议也将通过该交易，且料将在周三纽约股市开盘前宣布。

不过这些人士也警告，两家公司的董事会仍有可能在最后一刻决定取消交易。

因为事涉机密，因此消息人士要求匿名。拜耳与孟山都拒绝置评。

孟山都周二在纽约市场收跌0.8%，报106.10美元，受到万一达成交易是否能清除反垄断阻碍的疑虑影响。拜耳在德国股市收跌0.3%，报93.3欧元。

拜耳上周表示，与孟山都的磋商已达深入阶段，拜耳愿意将收购价码由此前的每股125美元，拉高到127.50美元，对孟山都的估值超过650亿美元，包含债务。

消息人士告诉路透，提高出价给拜耳赢得了获取孟山都业务表现更多机密信息的机会，并为更详细的谈判铺平道路。

“鉴于最新与孟山都的接洽表明，可能接近达成最终结果，我们认为如果有可能，(拜耳)将努力尝试在陈述会之前达成最终结论，”Jefferies Research分析师Jeffrey Wolford在该消息之前的一份研究报告中称，这里指的是拜耳下周二在科隆的分析师及投资者陈述会。

拜耳将其作物化学业务与孟山都业内领先的种子业务合并的努力，是农业化工领域一系列重大整合行动中的最新一次。拜耳的作物化学业务排名全球第二，仅次于先正达(Syngenta)(SYNN.S)。

美国化学巨头陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)和杜邦(DuPont) (DD.N)已同意合并，并剥离出各自的种子和作物化学业务组建一家大型农业综合企业。

先正达去年拒绝孟山都的收购要约，随后同意由中国化工收购。

图表：农业化工行业市场份额 tmsnrt.rs/1U3xOLz

(完)