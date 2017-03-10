拜耳和孟山都将开始出售25亿美元资产以利合并案过关--消息

路透法兰克福3月9日 - 熟知事件的人士表示，德国制药大厂拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和美国种子业者孟山都(MON.N)，在寻求监管放行通过双方660亿美元的合并案之际，正在推动价值约25亿美元的资产销售。

消息人士表示，拜耳的顾问将在下周向潜在买家送出交易讯息计划，展开竞标程序。这些资产将分成三批出售。

拜耳和孟山都过去曾表示，预期将剥离资产，合计出售价值最高为16亿美元。

目前无法得知哪些资产将被竞标，反托拉斯和行业专家预期，拜耳可能会剥离大豆、棉花和菜籽油种子资产，以及抗固杀草(glufosinate)除草剂的LibertyLink品系作物。

由于拜耳在农业领域的主要业务为杀虫剂，而孟山都的重点产品是转基因种子，该交易的监管阻碍总体来看是可控的。

同业德商巴斯夫(BASF) (BASFn.DE)被看好是上述部分资产的潜在买家，该公司之前未参与农业化学领域的一轮整合。陶氏化学(DOW.N)和杜邦(DuPont) (DD.N)在这轮整合中合并，此外还有中国化工集团收购先正达(SYNN.S)。

消息人士还说，待售资产包括全球多个地区的各种业务，可能也会向大型私募股权投资公司出售，但这些公司或许难以提出可与农业供应市场参与者相抗衡的出价。

“交易的安全性比价格更为重要，”一位接近拜耳的人士称。

拜耳和孟山都均不予置评。(完)