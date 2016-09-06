拜耳收购孟山都磋商取得进展 价格接近谈拢（更新版）

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路透9月5日 - 德国制药商拜耳(BAYGn.DE)周一表示，与全球最大种子公司孟山都(MON.N)的谈判取得进展，公司目前愿意以逾650亿美元的出价进行收购。

目前两家公司之间的价格预期差距已大幅缩窄。不过，仍有一些重要条件尚未谈拢，包括如遇反垄断审核应如何剥离资产。

拜耳声明表示，在交易协商中准备出价每股127.50美元，高于先前的每股125美元。拜耳声明证实了周一稍早德国莱茵邮报(heinische Post)报导。

莱茵邮报引述未具名消息人士的报导并称，可能需要出价每股130美元，才能与孟山都以“迅速且友善的方式”敲定协议。

拜耳的报价已经是历来最高的全现金收购价格了。若与孟山都达成协议，拜耳将有机会在快速整合的农用供应行业争取头把交椅。

拜耳曾于7月调高出价，由先前的122美元涨至125美元。

虽然孟山都当时拒绝了拜耳，但表示仍对与拜耳或其他竞购方继续磋商持开放态度。

消息人士称，此后双方进一步交换讯息，两家公司的执行长也进行了直接讨论，协商已取得进展。由于谈判事属机密，知情人士不愿具名。

不过消息人士还称，尽管两家公司就价格问题接近达成协议，但并没有谈妥如遇反垄断问题，双方应采取何种策略联合应对。(完)