独家：拜耳及诺华制药等相中默克消费保健事业--消息人士

路透纽约/伦敦2月19日 - 根据数位消息人士表示，拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和诺华制药NOVN.VX等数家消费保健公司，正在寻求与默克(MRK.N)旗下的消费保健事业敲定协议，以期在零散的产业中创造一定的规模。

消息人士本周表示，利洁时(Reckitt)(RB.L)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)也是洽购厂商之一，这些厂商与默克就收购其消费保健事业进行磋商。美国制药大厂默克的保健事业知名商品有Coppertone防晒乳及Claritin抗过敏药。

该不愿具名的消息人士称，在可能的收购案中，默克的保健事业可能价值100-120亿美元。

该消息人士称，尽管涉及金额庞大，且该事业体拥有多款产品线，默克仍希望整批卖掉消费保健事业，而非分批出售。

默克、拜耳、诺华制药、利洁时及宝洁全都不愿置评。

消息人士称，默克在数周前收到初步出价后，正与潜在买家会晤，预料会在3月底获得第二轮的出价。

德国拜耳已拥有强劲的消费产品组合，包括止痛药Aleve和制酸药剂Alka-Seltzer，但拜耳仍在寻求交易案来进一步拓展此类业务。2012年，拜耳曾和英国消费产品集团利洁时竞购Schiff Nutrition International Inc，但最后利洁时以13亿美元胜出赢得并购。

利洁时旗下有美清痰(Mucinex)、诺洛芬(Nurofen)等非处方药，以及爽健(Scholl)足部护理业务。利洁时执行长去年9月曾对路透表示，该公司目标是在消费保健领域中称霸一方，且有能力进行相当大规模的交易案。

宝洁也有一系列的保健产品组合，包括Vicks感冒药品及舒缓胃灼热的药物Prilosec。

路透先前曾报导，在众多已经考虑的选项中，默克曾与诺华制药讨论过资产互换，即由默克让出其消费性资产，交换诺华的动物保健及其他部门。

不过路透在1月时报导，这类交易的可行性不高，因不同业务的价值在认定上很复杂，这促使默克研议直接出脱消费产品部门的可能。

熟知内情的消息人士说，诺华制药仍有意愿，如果资产互换不可行，则愿以现金取代。

路透上月报导，默克此项协议过程的谘询顾问为摩根士丹利(MS.N)。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳)

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