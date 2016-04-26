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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 16:19 BJT

处方药销售提振拜耳第一季EBITDA跳增16% 确认全年营收预估

路透法兰克福4月26日 - 德国制药商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)周二公布第一季基本核心获利跳增15.7%，受眼科药物Eylea和防中风药片Xarelto等处方药销售提振。

拜耳经一次性项目调整后的第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至34亿欧元(38亿美元)，受助于北美农业杀虫剂和种子业务增长。

这高于市场平均预估的30.7亿欧元。

拜耳表示，仍预计经调整后的EBITDA今年将增长5%左右。这项预估是不计旗下塑料附属公司科思创(Covestro)(1COV.DE)。

拜耳确认全年度营收预测，目前表示不计科思创，预期今年度营收约350亿欧元，高于2015年的343亿欧元。(完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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