处方药销售提振拜耳第一季EBITDA跳增16% 确认全年营收预估

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透法兰克福4月26日 - 德国制药商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)周二公布第一季基本核心获利跳增15.7%，受眼科药物Eylea和防中风药片Xarelto等处方药销售提振。
拜耳经一次性项目调整后的第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)升至34亿欧元(38亿美元)，受助于北美农业杀虫剂和种子业务增长。
这高于市场平均预估的30.7亿欧元。
拜耳表示，仍预计经调整后的EBITDA今年将增长5%左右。这项预估是不计旗下塑料附属公司科思创(Covestro)(1COV.DE)。
拜耳确认全年度营收预测，目前表示不计科思创，预期今年度营收约350亿欧元，高于2015年的343亿欧元。(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。