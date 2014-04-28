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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 14:11 BJT

欧股业绩：拜耳第一季核心营业利润增长11%，高于市场预估

路透法兰克福4月28日 - 德国制药企业拜耳 公布第一季核心营业利润增长11%，高于市场预估，因医药业务今年开局表现靓丽。

拜耳周一表示，第一季经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增至27.38亿欧元(37.9亿美元)。

营收增长2.8%至105.55亿欧元，经汇率波动调整后增长8.4%。

路透调查的分析师平均预计，拜耳第一季经调整的EBITDA为25.93亿欧元，营收为106.74亿欧元。

拜耳重申预期2014年经调整EBITDA增幅在1-6%左右，经汇率调整的营收约达410-420亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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