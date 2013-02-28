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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 16:18 BJT

欧股业绩: 拜耳2013年财测略低于市场预估

路透法兰克福2月28日 - 德国最大制药厂拜耳 2013年财测略低于分析师预期,该公司最有前途的新药之一正面临激烈竞争.

拜耳周四说,经调整过后的预计未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增幅约为5%左右,分析师平均预估为约8%.该公司今年将欢庆150周年.

根据券商Lang & Schwarz数据,拜耳股价盘前下跌1%,德国股市DAX指数 上涨0.5%.

拜耳预计,扣除汇率调整及资产组合改变之后,其保健部门营收在2015年之前将每年增长6%至220亿欧元,高于2012年的186亿欧元.

第四季经调整过后的EBITDA成长18.4%至18.25亿欧元(23.9亿美元),符合路透调查预估.

第四季营收98.6亿欧元则略高于预估.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张明钧)
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