欧股业绩: 拜耳2013年财测略低于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福2月28日 - 德国最大制药厂拜耳 2013年财测略低于分析师预期,该公司最有前途的新药之一正面临激烈竞争.
拜耳周四说,经调整过后的预计未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增幅约为5%左右,分析师平均预估为约8%.该公司今年将欢庆150周年.
根据券商Lang & Schwarz数据,拜耳股价盘前下跌1%,德国股市DAX指数 上涨0.5%.
拜耳预计,扣除汇率调整及资产组合改变之后,其保健部门营收在2015年之前将每年增长6%至220亿欧元,高于2012年的186亿欧元.
第四季经调整过后的EBITDA成长18.4%至18.25亿欧元(23.9亿美元),符合路透调查预估.
第四季营收98.6亿欧元则略高于预估.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。