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国际财经 | 2014年 9月 18日 星期四 12:25 BJT

拜耳计划出售塑料部门 估价约80亿欧元--WSJ德文版

路透法兰克福9月18日 - 华尔街日报(WSJ)德文版援引消息人士的话报导，德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)计划出售塑料部门，估价约为80亿欧元(103亿美元)。这是该公司放弃化工业务、专攻制药和作物科学业务计划的一部分。

该报援引一名消息人士称，该部门名为MaterialScience，剥离计划可能最早在周四公布。

几名消息人士对该报称，尚不清楚拜尔是计划直接出售该业务，还是通过公开募股完成剥离，而直接拆分也有可能。

一名消息人士称，分拆计划在今年之内不大可能开始实施。

未能立即联系到拜尔置评。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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