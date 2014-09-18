拜耳计划出售塑料部门 估价约80亿欧元--WSJ德文版

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透法兰克福9月18日 - 华尔街日报(WSJ)德文版援引消息人士的话报导，德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)计划出售塑料部门，估价约为80亿欧元(103亿美元)。这是该公司放弃化工业务、专攻制药和作物科学业务计划的一部分。
该报援引一名消息人士称，该部门名为MaterialScience，剥离计划可能最早在周四公布。
几名消息人士对该报称，尚不清楚拜尔是计划直接出售该业务，还是通过公开募股完成剥离，而直接拆分也有可能。
一名消息人士称，分拆计划在今年之内不大可能开始实施。
未能立即联系到拜尔置评。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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