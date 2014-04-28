拜耳欲出售塑料部门 专攻医疗业务--报道

巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透4月27日 -彭博引述知情人士报导称，德国制药厂商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)正寻求出售其价值100亿美元的塑料部门，集中精力发展医疗业务。
彭博报导，数月前化工企业Evonik Industries AG(EVKn.DE)表示对拜耳旗下塑料部门MaterialScience感兴趣后，拜耳正考虑出售此部门，但尚未作出最终决定。
拜耳是德国最大药企。该公司周五调降MaterialScience部门的获利前景，因核心盈利减少逾四分之一。该部门生产用于运动护目镜、DVD和车灯的透明塑料。
由于不在欧洲正常工作时间，路透未能立刻联系上拜耳就此报导置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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