中美贸易：拜耳证实，中国批准进口该公司研发的LL55转基因大豆

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥12月19日 - 拜耳作物科学 周五表示，经过七年审查之后，中国正式批准进口该公司的一种转基因大豆。这令外界预期其他生物科技产品不久也将获准进口。
拜耳获得中国对其LL55转基因大豆的进口许可，计划2015年在美国全面进行商业推广。
因中国国内消费者对转基因食品的敏感情绪转浓，以及部分官员担忧过度依赖美国的食品供应，中国政府审批进口新的转基因作物所用的时间较以往延长。这给种子公司高额转基因研究项目投资的前景笼罩上阴影，这些转基因品种的研发可能需要长达10年时间和1.5亿美元的投入。
拜耳美国大豆业务主管Diego Angelo在接受电话采访时称，中国批准进口LL55大豆对“美国种植户是个好消息，对拜耳也是好消息。”
美国农业部长维尔萨克(Tom Vilsack)周三表示，中国已经批准进口拜耳和杜邦先锋 的转基因大豆，以及瑞士先正达(Syngenta) 研发的Agrisure Vipter玉米。不过这些公司当时未收到官方通知。
截至周五，先正达和杜邦先锋称他们仍没有收到批准通知。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申