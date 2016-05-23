拜耳拟620亿美元收购孟山都 约合每股122美元（更新版）

(新增CEO评论，股价预期涨跌及交易条款)

路透法兰克福5月23日 - 德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer AG)(BAYGn.DE)宣布，开价每股122美元现金，或包括债务在内总计620亿美元，收购美国种子公司孟山都(MON.N)，将打造全球最大农业供应商。

拜耳周一公布，向孟山都管理层提出的报价相当于较5月9日该公司收盘价溢价37%，当时尚未有合并的传言。

孟山都上周披露，拜耳主动提出收购，引发拜耳投资者的不满。拜耳的一个大股东称此举为“狂妄的扩大疆土行为”。

拜耳称，其计划通过债券和股票的方式为该交易融资，其中主要是供股。股票融资将占该交易规模的四分之一左右。

拜耳预计，这笔交易三年后带来的综效共计约达15亿美元，此外拜耳力促将种子和作物保护化学品的开发和销售部门合并，未来也会带来更多好处。

“我们长期以来一直重视孟山都的业务，我们的共同愿景是打造一家综合企业，我们认为这可以给两家公司的股东带来实质价值，”拜耳执行长Werner Baumann在声明中称。

拜耳股价在盘前交易中跌1.7%，上周跌约7%。

拜耳的报价为孟山都截至2月29日的12个月未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的15.8倍。(完)