独家：黑莓新产品可能使用安卓系统--消息人士

路透多伦多6月11日 - 四名知情人士透露，黑莓(BB.TO)正考虑在一款即将推出的智能手机首度配备谷歌(GOOGL.O)的安卓(Android)软件(软体)，此举有如默认黑莓产品虽经过彻头彻尾的改造，但无法赢得大众的心。

这将是黑莓的一次重大改变。该公司原本不想使用Android，押注BlackBerry 10系列有能力从苹果(AAPL.O)的iPhone和Android手机机海中抢回市场份额。黑莓智能手机销量一度叱吒市场，如今市占率只剩不到1%。

这位消息人士说，使用Android系统是黑莓转向以软体和装置管理为焦点的部分策略。消息人士因未获授权公开谈论此事而要求匿名。

目前尚不清楚使用Android软体是否代表BlackBerry 10系列的落幕。BlackBerry 10在2013年初才热闹登场，但经过初期检讨后，该系列不是Android手机或苹果产品的对手，主要因为缺乏热门的应用程式(app)。

“我们不对传言或臆测置评，但我们仍对BlackBerry 10运作系统(操作系统)保持承诺，它所提供的安全性和优异效率是无可匹敌的。”黑莓公司在电邮中称。

谷歌发言人拒绝置评。

黑莓执行长程守宗现在寄希望于新的设备管理系统BES12，该系统允许企业和政府客户不仅能在他们的内部网络上管理黑莓设备，还能在基于安卓、苹果iOS、微软Windows操作系统的设备上管理。

黑莓在这一转变中面临的一个障碍是，得说服大客户，黑莓的设备管理软件能在许多不同的平台上运行。

两位消息人士称，黑莓推出属于自己的基于安卓系统的设备，是在向怀疑人士发出讯号，告诉他们黑莓相信BES12系统不仅能管理，还能争取到基于其他操作系统的智能手机和平板电脑。

这两位消息人士还说，黑莓有可能在下一款滑块设备上采用安卓系统，该设备有可能在今年秋季发布。这款滑块设备既有触屏，也有实体键盘，用户可以依自己的喜好选择。(完)

(编译 李婷仪/白云; 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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