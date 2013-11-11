独家：黑莓董事会反对分拆公司--消息

路透纽约/多伦多11月8日 -据知情消息人士称，黑莓(BB.TO)董事会认为分拆公司目前不符合最佳利益，尽管微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)和联想(0992.HK)等企业表示有兴趣收购黑莓的部分业务。

消息人士称，黑莓董事会拒绝了几家科技企业对公司各种资产的收购要约，理由是分拆不符合所有相关利益方的利益，包括雇员、客户、供应商，以及股东。这些消息人士要求匿名，因相关讨论保密。

其中一位消息人士对路透表示，微软和苹果均对黑莓的知识产权和专利表示出兴趣。早在2011年，这三家公司曾联合其他公司一道从破产的加拿大电信企业北电(Nortel)购买专利。

路透之前报导过，黑莓还与思科(CSCO.O)、谷歌(GOOG.O)和中国联想等公司进行了洽谈，商议全数或部分出售公司的事宜。

黑莓发言人拒绝就董事会的想法置评，在该公司长达三个月的战略选项评估期间究竟否决了哪些提议尚不得而知。微软、苹果和其它科技公司据拒绝就此事置评。

黑莓周一让投资者吃了一惊，该公司宣布取消出售计划，新任命了一位临时执行长，并宣布定向发行10亿美元可转债，集资对象包括其最大股东Fairfax Financial Holdings(FFH.TO)、Canso InvestmentCounsel、Mackenzie Financial、Markel Corp(MKL.N)、QatarHolding以及Brookfield Asset Management(BAMa.TO)。

消息公布后黑莓股价下挫16%，因投资者担心该公司可能已经失去了为股东实现价值的良机。

但据知情人士说，董事会认为此次发行可转债可以在短期内为公司创造尽可能确定的环境，并为扭转困境创造绝佳机会。他们补充说，其他选择多数都要对公司进行分拆，这不符合全体股东的最大利益。

一位消息人士说，董事会还考虑了目前的分拆成本。该消息人士称，关闭黑莓的某些业务部门将产生债务，其中包括对供应商的承诺，而且这样做还会影响对公司知识产权的货币化。

黑莓的资产涉及从设备和网络资产到软件和专利多种形式。另一位消息人士说，其中部分资产非常复杂，如果公司拆分，这部分资产将会减值。

多位消息人士称，董事会还担心，如果交易涉及外国公司，将会受到加拿大政府的严格审查，审批过程会拖长，由此带来长期的不确定性，也让公司难以阻止客户的流失。(完)

(编译 白云/郑茵 审校 戴素萍/张荻)

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