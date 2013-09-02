黑莓董事称公司可在智能手机细分市场觅得活路-WSJ

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透8月30日 - 华尔街日报报导，黑莓(BB.TO)(BBRY.O)负责探索战略替代方案的董事Bert Nordberg称，公司可以在智能手机细分市场寻获生存机会，但应该出售部分业务。
该报指出，Nordberg没有排除出售业务或寻求战略伙伴的可能性，并且没有细说可能出售哪些业务。他于2月加入这个身处困境的智能手机制造商的董事会。
黑莓本月稍早称，正在考虑多种自救措施，可能包括直接出售。
华尔街日报周五写道，Nordberg称在全球智能手机市场中作为一家小公司很困难。
该报报导另指出，他还表示，黑莓需要缩小公司帐面价值与华尔街认定价值间的差距。
华尔街日报本周稍早报导，黑莓正在考虑分拆短信服务业务，成立一个独立部门。黑莓拒绝就此置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。