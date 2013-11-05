黑莓放弃出售计划 程守宗临危受命

路透多伦多11月4日 -加拿大智能手机生产商黑莓(BB.TO)(BBRY.O)周一放弃了出售公司的计划，并表示将更换执行长。该消息打压公司股价重挫16%，并引发外界担忧其选择已经不多。

在花费两个月评估各种战略选项，并与潜在买家进行过磋商后，黑莓表示将放弃出售计划，并将面向公司最大股东FairfaxFinancialHoldings(FFH.TO)在内的长期投资者发行可转债筹资10亿美元。黑莓的潜在买家包括Facebook、联想、以及Cerberus等私募股权公司。

Fairfax是唯一向黑莓正式提出收购的潜在买家，欲以47亿美元将该公司私有化。不过消息人士称，Fairfax的老板PremWatsa为该交易融资时遇到困难。

黑莓股价周一重挫16%至6.50美元，以此计算公司市值为33.8亿美元，远不及公司全盛时期的800亿美元。

“现在我们又回到了下降螺旋，”BGC Partners分析师ColinGillis称，“他们有10亿美元可以争取时间。负面的鼓点可能还会继续敲响。”

黑莓任命程守宗(JohnChen)为临时执行长和执行董事长。程守宗曾以在1990年代末期成功拯救软件公司赛贝斯(Sybase)而闻名。赛贝斯最终在2010年被思爱普(SAP)(SAPG.DE)所收购。

任命程守宗和现任执行长海因斯(ThorstenHeins)将离任均令投资者感到惊讶。海因斯将在债券发行完成大约两周后离任。公司对此变化未给予解释。

在接受路透专访时，程守宗强调了他作为拯救大师的经验，并称无意关闭黑莓亏损的手持设备业务。

程守宗一年前加入私募股权公司Silver Lake担任高级顾问。他表示参与黑莓事务与其在SilverLake的职务无关。Silver Lake近期联手Michael Dell对电脑制造商戴尔(Dell)进行私有化。

黑莓表示，Watsa将重新加入公司董事会任首席董事兼薪资、提名与治理委员会主席。程守宗接替BarbaraStymiest担任董事会主席，而海因斯和David Kerr也将离任。

黑莓新发行的七年期次级债将以每股10美元转换为普通股。此次私募发行可能最终令黑莓的股票数量增加近20%。

黑莓没有提到参与交易的其他投资者的名字，但Watsa表示Silver Lake不在其中。

由于黑莓到目前为止没有负债，分析师称上述融资交易令Fairfax处于十分有利的地位，即便公司复苏计划未能成功，导致黑莓最终被迫寻求债权人保护。在此类案件中，债权人优先于股权投资者，令Fairfax在决定公司最终命运的问题上有更大发言权。

投资者可以在债券发行结束后的30天内，选择额外购买最多2.5亿美元债券。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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