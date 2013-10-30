黑莓高层拜会Facebook 评估后者并购意愿--报导

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透多伦多10月29日 -华尔街日报引述消息人士说法指出，黑莓(BB.TO)公司高层上周飞赴加州拜会Facebook(FB.O)，以评估该公司潜在收购黑莓的兴趣。
目前尚不清楚Facebook是否有兴趣提出要约。两家公司均不愿对华尔街日报的报导置评。
黑莓最大股东Prem Watsa的Fairfax Financial Holdings Ltd(FFH.TO)带头组成的一个财团已提出以每股9美元、总价47亿美元收购黑莓，欲将其私有化。若Facebook与黑莓研究出任何结论，将成为黑莓前途的另一选择。
根据行业消息人士，其他公司也在研究黑莓帐目，以决定是否要提出收购要约。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。