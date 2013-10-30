黑莓高层拜会Facebook 评估后者并购意愿--报导

路透多伦多10月29日 -华尔街日报引述消息人士说法指出，黑莓(BB.TO)公司高层上周飞赴加州拜会Facebook(FB.O)，以评估该公司潜在收购黑莓的兴趣。

目前尚不清楚Facebook是否有兴趣提出要约。两家公司均不愿对华尔街日报的报导置评。

黑莓最大股东Prem Watsa的Fairfax Financial Holdings Ltd(FFH.TO)带头组成的一个财团已提出以每股9美元、总价47亿美元收购黑莓，欲将其私有化。若Facebook与黑莓研究出任何结论，将成为黑莓前途的另一选择。

根据行业消息人士，其他公司也在研究黑莓帐目，以决定是否要提出收购要约。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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