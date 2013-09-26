黑莓大股东Fairfax寻觅股本投资支持收购计划-媒体

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透多伦多9月25日 - 加拿大环球邮报周三报导指出，Fairfax Financial Holdings (FFH.TO)寻求机构投资人逾10亿美元的股本投资，以支持其初估达47亿美元的收购黑莓(BB.TO)(BBRY.O)计划。
该报引述未具名、但熟知讨论内容的消息人士谈话指出，Fairfax执行长Prem Watsa已经亲自接触了多个大型加拿大及美国退休基金及私募股权基金，以赢取对收购陷于困境的智能手机制造商黑莓的支持。
但消息人士指出，截至周二为止，只有一家养老基金Ontario Teachers’ Pension Plan认真考虑参与可能进行收购的团队。
报导提到，若未能筹集到股本以协助融通这起收购，则Fairfax有意安排短期过渡融资，而这部分融资将可用黑莓约26亿美元现金持仓来归还。
目前尚无法取得Fairfax、黑莓以及Ontario Teachers' Pension Plan人士的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。