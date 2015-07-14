联邦快递洽谈采购25架波音767货机--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月14日 - 彭博(Bloomberg)引述知情人士报道指出，联邦快递(FedEx)(FDX.N)正洽谈以约50亿美元至少再采购25架波音(BA.N)767货机。
彭博指出，联邦快递主管周末期间在一场会议讨论了这项交易。
波音一名发言人士不愿对此报道置评，只表示该公司不谈论与任何客户的会谈。
联邦快递的代表未立即回应置评要求。(完)
(编译 张若琪 审校 陈宗琦/于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。