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国际财经 | 2015年 7月 14日 星期二 14:50 BJT

联邦快递洽谈采购25架波音767货机--彭博

路透7月14日 - 彭博(Bloomberg)引述知情人士报道指出，联邦快递(FedEx)(FDX.N)正洽谈以约50亿美元至少再采购25架波音(BA.N)767货机。

彭博指出，联邦快递主管周末期间在一场会议讨论了这项交易。

波音一名发言人士不愿对此报道置评，只表示该公司不谈论与任何客户的会谈。

联邦快递的代表未立即回应置评要求。(完)

(编译 张若琪 审校 陈宗琦/于春红)

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