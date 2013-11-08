黑莓与债权人分手费或高达2.5亿美元

通用汽车财务长看好2017年表现 无畏“环境艰困”
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
路透多伦多11月7日 - 根据周四提交给监管机构的债务协议细节，黑莓(BB.TO)若达成其他交易，将向FairfaxFinancial Holdings(FFH.TO)在内的数位债权人支付最高2.5亿美元分手费。
这份文件亦显示，即将上任的临时执行长兼执行董事长程守宗将有100万美元的基本薪资及高达200万美元的奖金。他还将获得1,300万股受限股，其中一半只能在为公司工作五年后得到。
黑莓周一放弃出售公司计划，而选择通过向数家投资者发行可转债以筹资10亿美元。该公司已表示最大股东Fairfax将买下2.5亿美元可转债。
根据这份文件，程守宗若无故被解雇，将得到600万美元的补偿。
黑莓在文件中表示，Canso Investment Counsel将购买3亿美元可转债，MackenzieFinancial、Markel(MKL.N)、 QatarHolding和Brookfield资产管理公司(BAMa.TO)将购买剩余部分。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。
路透班加罗尔4月6日 - 一项路透调查显示，加元未来几个月将走跌，受经济前景不确定性，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景打压。
路透走访的51位分析师预计，澳元/美元汇率一个月后料为0.7600美元，较3月调查提高0.01美元。长期预估也相应上调，三个月后澳元料报0.7500美元，一年后料为0.7400。