黑莓与债权人分手费或高达2.5亿美元

路透多伦多11月7日 - 根据周四提交给监管机构的债务协议细节，黑莓(BB.TO)若达成其他交易，将向FairfaxFinancial Holdings(FFH.TO)在内的数位债权人支付最高2.5亿美元分手费。

这份文件亦显示，即将上任的临时执行长兼执行董事长程守宗将有100万美元的基本薪资及高达200万美元的奖金。他还将获得1,300万股受限股，其中一半只能在为公司工作五年后得到。

黑莓周一放弃出售公司计划，而选择通过向数家投资者发行可转债以筹资10亿美元。该公司已表示最大股东Fairfax将买下2.5亿美元可转债。

根据这份文件，程守宗若无故被解雇，将得到600万美元的补偿。

黑莓在文件中表示，Canso Investment Counsel将购买3亿美元可转债，MackenzieFinancial、Markel(MKL.N)、 QatarHolding和Brookfield资产管理公司(BAMa.TO)将购买剩余部分。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)

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