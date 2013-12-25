黑莓联合创始人Lazaridis减持公司股权 放弃收购

路透12月24日 - 智能手机生产企业黑莓(BB.TO) (BBRY.O)的联合创始人MikeLazaridis已将其持有的公司股权从8%削减至4.99%，并称包括自身在内的一个团体已不再寻求收购目前处于困境中的黑莓。

黑莓联合创始人Lazaridis和Douglas Fregin曾于10月在监管文件中透露，他们正在考虑竞购黑莓。

经历两个月的战略方案评估，并与包括Facebook(FB.O)、联想集团(0992.HK)及CerberusCapital等私募股权投资公司一众潜在买家洽商后，黑莓上月放弃了出售自身的计划。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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