黑莓联合创始人Lazaridis减持公司股权 放弃收购

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透12月24日 - 智能手机生产企业黑莓(BB.TO) (BBRY.O)的联合创始人MikeLazaridis已将其持有的公司股权从8%削减至4.99%，并称包括自身在内的一个团体已不再寻求收购目前处于困境中的黑莓。
黑莓联合创始人Lazaridis和Douglas Fregin曾于10月在监管文件中透露，他们正在考虑竞购黑莓。
经历两个月的战略方案评估，并与包括Facebook(FB.O)、联想集团(0992.HK)及CerberusCapital等私募股权投资公司一众潜在买家洽商后，黑莓上月放弃了出售自身的计划。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。