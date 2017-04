微软计划大量裁员 以整并诺基亚手机业务--彭博（更新版）

新增背景及细节

路透7月14日 - 彭博报导引述熟知公司计画的消息人士指出,微软(MSFT.O)正计划推动五年来最大规模裁员,因这家软件业者试图将诺基亚NOK1V.HE手机部门整并进来。

报导指出,这波裁员最快料在本周宣布,可能在诺基亚及微软其他与之重叠的业务部门推行,同时营销及工程部也将进行裁员。

微软今年春季完成收购诺基亚手机业务之后,员工数已达127,000人,远远超过苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)。华尔街预计公司执行长纳德拉(Satya Nadella)将会作出裁员决定。这将是微软2009年以来首次大量削减员工人数。

报导称,这波重整规模可能创微软史上之冠,超过2009年裁员5,800人的数字。

彭博报导称,像全球Xbox团队等业务的市场部门、以及软件测试部门可能会解雇一部分员工。另外,纳德拉对工程部门组织进行的改革,可能也会裁员。

上周纳德拉在给员工的备忘录中承诺“使组织结构扁平化,并精简业务流程。”但推迟就该公司将裁员的普遍预期置评。

纳德拉当时表示将在本月开始的新财年内解决组织结构和财务方面的具体问题。微软将于7月22日公布季度财报。

由于正值非上班时间,目前尚无法连络到微软置评。(完)

(编译 洪曦; 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。the Thomson Reuters group of companies around the world.