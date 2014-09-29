黑莓减亏并预期销售上升 前景利好促股价跳涨逾4%

路透多伦多9月26日 - 加拿大智能手机先驱--黑莓(BlackBerry)(BB.TO)(BBRY.O)周五公布季度亏损缩小，并称其困境之中的智能手机业务、以及软件和服务销售出现乐观信号。受此消息激励，该公司股价跳涨逾4%。

该公司正在经历漫长的扭亏为盈阶段，目前更加注重软件、服务而非硬件。苹果(AAPL.O)iPhone和谷歌(GOOGL.O)安卓(Android)系统手机的崛起，导致该公司边缘化。

在服务领域，该公司称第二季在重点宣传的新设备管理平台上获得很高转换率。而黑莓硬件部门也传来佳音，五个季度以来首次出现经调整后获利，受助于制造成本降低，以及新兴市场对其低端Z3手机的强劲需求。

“这是长期以来，我们首次真正在硬件上赚钱，”黑莓执行长程守宗对记者表示，他同时还暗示计划在2015年巴塞罗那全球移动大会上推出新手机，“我们认为可以在这条轨道上继续前进，所以硬件将不再会是利润率和获利的拖累”。

黑莓在北美的营收较前季增长，但其他地区的销售下滑。该公司总营收较上年同期减少逾40%。

黑莓股价在多伦多证交所上涨约5.2%，报11.45加元，在Nasdaq上涨约4.6%，报10.26美元。

程守宗迅速采取行动降低成本，出售特定资产并强化公司资产负债表。他表示营收下滑的情况可能已接近尾声，预计从2015年开始料随着新产品及服务的推出而有成长。

程守宗说，他预计软件营收明年可从当前财年的约2.50亿美元增加一倍，因该公司成功赢取客户转换至设备管理平台BlackBerry Enterprise Service 10 (BES10)。

黑莓公布，到8月30日为止的第二季净损2.07亿美元，或每股0.39美元。上年同期为亏损9.65亿美元，或每股1.84美元。

第二季营收为9.16亿美元，上年同期为15.7亿美元。

不计入重整之类的一次性项目，第二季亏损为每股0.02美元，汤森路透I/B/E/S分析师按此基础的预估值为每股亏损0.16美元。

该公司认为，预计其现金余额在本季或下季都不会低于25亿美元。有些投资人很担心该公司烧钱的情况。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 张明钧)

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