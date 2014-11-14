专访：黑莓近期无意进军“敏感”的中国市场

路透北京11月14日 - 智能手机制造商黑莓(BB.TO)执行长程守宗认为，亚洲是扭转黑莓命运的关键，但在亚洲最大市场--中国拓展业务，并非现在的当务之急。目前中国的数据安全问题甚嚣尘上。

程守宗对路透表示，目前而言，资讯安全疑虑，以及安全漏洞问题可能会招致的政治层面打击疑虑，都削弱了中国这个全球最大智能手机市场对黑莓的吸引力。

程守宗本周在北京接受专访时表示，黑莓倾向于在印度，以及印尼、马来西亚和新加坡等东南亚国家扩张业务。这是他首次以黑莓执行长的身份访问中国大陆，他在北京出席了亚太经合组织(APEC)论坛。

“(在中国)即便是扩张到合理规模，也需要太长时间，”程守宗说。

“即便我有这些时间和资金，我可能在其他市场能有更好回报，比如我们已经进入的印度、南亚和东南亚市场。”

上个月，黑莓执行长程守宗向记者表示中国是“不可忽视的巨大市场”，而且他正积极考虑如何在中国发展业务，这也令对该公司中国战略的质疑重新浮出水面。该公司在中国只保留很少人员。

黑莓股价近几周也经历波动，因传闻称中国硬件巨头联想(0992.HK)可能对其提出了潜在收购报价。

程守宗称已在北京会晤中国政府官员、投资和电信运营商，还称和联想及智能手机生产商小米、宏达电(HTC)(2498.TW)管理人员举行了非正式会谈。程守宗是香港人，在2000年代以成功帮助赛贝斯扭亏为盈而闻名。

程守宗表示，对于与亚洲企业合作采取开放态度，这个合作对手“必须要在业务上有可贡献之处，而非现金，因为我们手上已有30亿美元现金。”

黑莓在中国最困难的问题仍在于资讯安全，程守宗称资讯安全是黑莓品牌的根基。

他说若要拓展中国市场，黑莓可能需要与中国当局达成协议，如何处理当局对提供用户资料的要求，而黑莓也需要提供一定的安全性，让中国及西方国家当局都能接受。

他称，“我不想卷入地缘政治角力。”(完)

(编译 王颖/朱晓军/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦)

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