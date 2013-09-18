黑莓推出最新款旗舰智能手机Z30

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透多伦多9月18日 - 加拿大手机制造商黑莓(BlackBerry)(BBRY.O) (BB.TO)周三推出Z30新旗舰智能手机，尽管该公司的未来充满不确定，但仍力图扳回市场份额。
市场传闻已久的Z30，将是黑莓的最新顶级机型，超越年初时才推出的较小型Z10手机。
Z30有5寸触控式屏幕，以及1.7GHz处理器，竞争对手包括苹果(AAPL.O)的新iPhone 5S、三星(005930.KS)的Galaxy S4、以及搭载谷歌(GOOG.O)Android平台的众多手机。
不过，由于该公司未来前景不明朗，想激起市场对其新机的兴趣并非易事。
黑莓把Z30封为该公司迄今“最大、最快、最新进的智能手机，”并宣布Z30最早下周将在英国及部分中东地区开卖。
该公司表示，年底之前Z30手机在其他地区与特定运营商及零售商合作销售，届时将由各地区合作伙伴分别公布当地确切售价及购买细节。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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