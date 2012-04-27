标普下调西班牙债信评级至BBB+ 展望为负面

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 标普将西班牙债信评级下调两个级距至BBB+
* 标普称担忧预算赤字和疲弱的银行业
* 西班牙称,标普并未将改革纳入考量
* 标普呼吁欧洲采取行动抵御西班牙形势
路透马德里/纽约4月26日电---标准普尔周四将西班牙债信评等下调两个级距,称在经济萎缩和银行业陷入困境的情况下,预计该国政府预算赤字恶化程度可能要甚於先前预期.
标普将西班牙债信评级从A调降到BBB+,亦将展望评为负面,并称西班牙形势可能进一步恶化,除非欧洲各国采取积极举措.
"我们认为西班牙的财政表现和灵活性、以及主权债务负担面临的风险加大,尤其是考虑到政府资产负债表中的或有负债增加,"标普在声明中称.
穆迪投资者服务公司将西班牙债信评等定在A3,展望为负面.惠誉则将评等定在A,展望亦为负面.
这是首相拉霍伊12月上任以来,西班牙债信评级首次遭到调降.
西班牙经济部发言人表示,政府宣布的改革措施可望重振经济,但标普的决定未能恰当反映这个可能.西班牙经济现已进入三年来的第二次衰退.
发言人Esther Barranco对路透称,"他们没有考虑西班牙政府提出的改革方案,改革将对西班牙经济形势带来重大影响."
中间偏右的新政府自上任以来已宣布一系列改革方案,包括活化西班牙僵滞的劳动力市场、强化银行业,或阻止权力高度下放地区支出过度.
标普表示,该国前期吃重的财政撙节措施,可能加剧经济成长中期面临的诸多风险.标普预计该国2012年赤字相当於国内生产总值(GDP)的比例为6.2%,2013年则为4.8%.
经济智库Re-Define董事总经理Sonny Kapoor表示,预料西班牙和欧元区国家的评等还会再降,"因为撙节优先的政策立场将开始损及经济."
标普呼吁欧元区各国管控好主权债务危机,并表示,西班牙经济前景可能进一步恶化,除非欧洲层面采取强有力的措施.
标普称,"欧元区层面能够实施的措施包括,共用财政资源和义务、整合银行业监管,或进一步调和劳动和薪资政策."(完)
--编译 王翔琼;审校 沈以文
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