标普调降西班牙长期债信评级至“BBB-” 仅略高於垃圾级

路透纽约10月10日电---标准普尔周三调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高於垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.

标普亦下调西班牙评级的展望为负面,表示经济增长和财政风险加剧,且欧元区内政策方向不明朗.

"在我们看来,西班牙(对内和多边)政治机构应对目前经济和金融危机所带来严重挑战的能力在下降,"标普在一份声明中称.

标普将西班牙评级由BBB+下调两个级距至BBB-,与穆迪给出的Baa3评级一致.穆迪并在重审西班牙评级,可能调降.

两家机构对西班牙的评级都接近垃圾级别.惠誉对其评级高一级距,为BBB,不过评级展望也是负面.

西班牙经济部发言人对路透表示,政府对此不予置评.

该国今年稍早陷入衰退,距上次衰退结束才不过几年,失业率高居接近25%的水平,恢复就业增长仍需两年时间.

西班牙政府正试图向欧盟兑现承诺,将2012年赤字与国内生产总值(GDP)之比降到6.3%,但税收下滑及失业救济成本上升使这一努力变得更加复杂.

标普下调西班牙债信评级後,欧元/美元纽约尾盘下滑约0.25%至1.2865美元,降级消息公布前报在1.29略下方.

"这令欧元承压.标普下调後,穆迪可能也会随之下调.标普并没有把西班牙的评级调降至垃圾级,但穆迪有可能,"BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示.

Lien补充到,"如果穆迪把西班牙的债信评级调降至垃圾级,影响将更为巨大.这加大了穆迪做出决定的压力.西班牙公债收益率(殖利率)或将因此上升,而且可能会使该国政府更加接近申援."

周三稍早的欧洲交易时段,10年期西班牙公债收益率下跌一个基点至5.83%,今年早些时候曾一度升至7%上方,但在欧洲央行宣布公债购买计划後回落.(完)

--编译 孙茉莉/王丽鑫/兰秀娟;审校 程琳

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