BBC预估英国公投结果为退出欧盟 开启历史性变局

* BBC称退欧阵营已取得难以反超的领先幅度

* 英镑遭遇历来最大的单日崩跌

路透伦敦6月24日 - 英国广播公司(BBC)根据周四公投计票结果表示，英国已表决选择退出欧盟，这个结果将使英国步上一条充满不确定性的道路，欧洲国家自二次大战以来加强整合的努力，也遭遇最大挫折。

英国382个地区之中，已有304个地区计票结果出炉，显示脱欧阵营得票率51.8%，领先留欧阵营的48.5%，全球金融市场应声跳水重挫。英镑兑美元狂跌9.4%，创有史以来最大单日跌幅。

欧元兑美元重挫近4%，因市场担心英国公投退欧结果，将给欧盟带来更广泛的经济及政治打击。投资人争相涌入黄金等避险资产，日圆飙升。

一旦退出欧盟，英国将失去欧盟单一市场管道，必须与全球各国建立新的贸易协定。

欧盟本身也将面临经济及政治力量的流失。英国不仅是支持自由市场的重要势力，也在联合国安理会拥有否决权，并拥有强大军力。少了英国，欧盟的经济总产值将减少约六分之一。

英国首相卡梅伦预定几天内向其他欧洲国家领导人正式宣告公投结果，开始协商欧盟首次有成员国退出的过程。(完)