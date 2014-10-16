BBC英文网站在中国大陆遭屏蔽（更新版）

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
（更新第一段内容。）
路透上海10月16日 - BBC周三晚发布声明称，其英文网站在中国大陆被屏蔽。当前，正值香港示威者与警方之间的紧张形势升温。
BBC称，此举看来是“故意的审查”（deliberatecensorship）。BBC未提到导致其英文网站被中国大陆屏蔽的原因。纽约时报和彭博的网站以及BBC中文网在中国大陆均遭屏蔽。
“BBC强烈谴责任何限制自由获取新闻和资讯的举动，我们正向中国当局提出抗议。这看来是故意的审查。”BBC环球新闻负责人Peter Horrocks表示。
周四上午，在中国大陆仍无法访问BBC英文网站。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。