BBC英文网站在中国大陆遭屏蔽（更新版）

（更新第一段内容。）

路透上海10月16日 - BBC周三晚发布声明称，其英文网站在中国大陆被屏蔽。当前，正值香港示威者与警方之间的紧张形势升温。

BBC称，此举看来是“故意的审查”（deliberatecensorship）。BBC未提到导致其英文网站被中国大陆屏蔽的原因。纽约时报和彭博的网站以及BBC中文网在中国大陆均遭屏蔽。

“BBC强烈谴责任何限制自由获取新闻和资讯的举动，我们正向中国当局提出抗议。这看来是故意的审查。”BBC环球新闻负责人Peter Horrocks表示。

周四上午，在中国大陆仍无法访问BBC英文网站。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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