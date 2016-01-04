反IS黑客组织声称为网络攻击BBC负责 旨在测试自身能力

路透伦敦1月2日 - 据黑客组织New World Hackers发给BBC科技记者Rory Cellan-Jones的信息，该组织声称为BBC遭网络攻击一事负责，并称目的是测试自身的能力。New World Hackers欲以“伊斯兰国”（IS）为攻击目标。

“这只是一次测试，我们并未计划让其瘫痪数小时。”New World Hackers在发给Cellan-Jones的信息中称。后者将该信息发布在了Twitter上。

“我们有时意识到，我们的所做并不总是正确的选择，但没有网络黑客……又有谁来打击网络上的恐怖分子呢？”

包括BBC新闻网站、iPlayer电视平台在内的BBC线上服务因遭到网络攻击，周四一度瘫痪数小时。BBC援引公司内部消息人士报导称，这是一次“分布式拒绝服务攻击（DDoS）”。

BBC的一位发言人称，公司不会就New World Hackers为相关攻击负责的说法置评。（完）