反IS黑客组织声称为网络攻击BBC负责 旨在测试自身能力

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透伦敦1月2日 - 据黑客组织New World Hackers发给BBC科技记者Rory Cellan-Jones的信息，该组织声称为BBC遭网络攻击一事负责，并称目的是测试自身的能力。New World Hackers欲以“伊斯兰国”（IS）为攻击目标。
“这只是一次测试，我们并未计划让其瘫痪数小时。”New World Hackers在发给Cellan-Jones的信息中称。后者将该信息发布在了Twitter上。
“我们有时意识到，我们的所做并不总是正确的选择，但没有网络黑客……又有谁来打击网络上的恐怖分子呢？”
包括BBC新闻网站、iPlayer电视平台在内的BBC线上服务因遭到网络攻击，周四一度瘫痪数小时。BBC援引公司内部消息人士报导称，这是一次“分布式拒绝服务攻击（DDoS）”。
BBC的一位发言人称，公司不会就New World Hackers为相关攻击负责的说法置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。