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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 15:20 BJT

BBC政治编辑称英国首相特雷莎·梅无意辞职

路透伦敦6月9日 - 英国广播公司(BBC)政治编辑周五表示，英国首相特雷莎·梅在提前选举中失去议会多数地位之后并不计划辞职。此前特雷莎·梅宣布提前选举，希望藉此在退欧谈判中拥有更大授权。

“特雷莎·梅并没有在今日晚些时候宣布辞职的计划，”Laura Kuenssberg对BBC电台表示，但还称，“我不清楚他们是否试图在她真正下定决心之前消灭谣传。”(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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