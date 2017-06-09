BBC政治编辑称英国首相特雷莎·梅无意辞职

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国广播公司(BBC)政治编辑周五表示，英国首相特雷莎·梅在提前选举中失去议会多数地位之后并不计划辞职。此前特雷莎·梅宣布提前选举，希望藉此在退欧谈判中拥有更大授权。
“特雷莎·梅并没有在今日晚些时候宣布辞职的计划，”Laura Kuenssberg对BBC电台表示，但还称，“我不清楚他们是否试图在她真正下定决心之前消灭谣传。”(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。