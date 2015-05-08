BBC最新画面显示保守党成为实际多数党

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透伦敦5月8日 - 英国广播公司(BBC)周五的画面显示，在开票超过70%的情况下，英国保守党势将成为议会中的实际多数党。
英国议会共有650个议席，保守党预计将赢得325席，实际将成为多数党，因为北爱尔兰的四位新芬党议员将不会投票。
周四晚间投票结束时公布的出口民调显示，保守党将在下议院650个席位当中取得316席，主要反对党工党则将赢得239个席次。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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