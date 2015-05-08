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时事要闻 | 2015年 5月 8日 星期五 13:33 BJT

BBC最新画面显示保守党成为实际多数党

路透伦敦5月8日 - 英国广播公司(BBC)周五的画面显示，在开票超过70%的情况下，英国保守党势将成为议会中的实际多数党。

英国议会共有650个议席，保守党预计将赢得325席，实际将成为多数党，因为北爱尔兰的四位新芬党议员将不会投票。

周四晚间投票结束时公布的出口民调显示，保守党将在下议院650个席位当中取得316席，主要反对党工党则将赢得239个席次。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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