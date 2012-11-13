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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:46 BJT

彭定康：BBC若失去民众信任 注定失败

BBC理事会主席彭定康(Chris Patten)称，BBC若不作出根本改变，将注定失败。他表示，BBC如果想经得住来自竞争对手特别是默多克新闻帝国的压力，就必须重新赢得民众的信任。图为彭定康。路透

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