BBC引述泄露的备忘录称英国政府没有退欧的整体计划

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦11月15日 - 据英国广播公司(BBC)和英国泰晤士报所见的一份备忘录显示，英国没有退欧的整体计划，由于英国特雷莎·梅政府内部存在分歧，六个月内或许难以达成退欧策略。
这份泄露的文件是一位顾问为英国内阁办公室准备的。文件称，政府部门正在着手超过500个与退欧相关的项目，或许还需要30,000名公务员参与。
这份名为“退欧最新进展”的备忘录批评特雷莎·梅有“利用决定和细节自行处理问题”的倾向，BBC和泰晤士报周二称。
“这并非一份政府报告，我们并未辨别出其中的主张，”首相办公室的一位发言人说，“我们正专注于着手启动退欧的工作以及让退欧成功进行。”(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。