BBC引述泄露的备忘录称英国政府没有退欧的整体计划

路透伦敦11月15日 - 据英国广播公司(BBC)和英国泰晤士报所见的一份备忘录显示，英国没有退欧的整体计划，由于英国特雷莎·梅政府内部存在分歧，六个月内或许难以达成退欧策略。

这份泄露的文件是一位顾问为英国内阁办公室准备的。文件称，政府部门正在着手超过500个与退欧相关的项目，或许还需要30,000名公务员参与。

这份名为“退欧最新进展”的备忘录批评特雷莎·梅有“利用决定和细节自行处理问题”的倾向，BBC和泰晤士报周二称。

“这并非一份政府报告，我们并未辨别出其中的主张，”首相办公室的一位发言人说，“我们正专注于着手启动退欧的工作以及让退欧成功进行。”(完)