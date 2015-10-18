独家：庞巴迪铁道事业IPO将进一步推迟至2016年--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福/多伦多10月16日 - 熟知内情消息人士表示，加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)计划通过在德国进行首次公开发行(IPO)，出售铁道事业少数股权，但此一计划已经被放在次要地位，最快可能要到明年第二季才会挂牌。
消息人士称，庞巴迪对于处分这项资产的做法采取分头并进的方式，而出售少数股权给单一机构或一财团的可行性可能更高。
一庞巴迪发言人周五表示，该公司仍有意在2015年底前送交IPO相关文件，但IPO的时间点将取决于市场情势。
5月时，庞巴迪曾表示，打算在第四季推出IPO。6月时，该公司铁道部门主管称已经准备好在第四季挂牌上市，但若情况不符理想，则有可能稍稍推迟。
在德国方面，有两家大公司近期因市况动荡而被迫缩减IPO规模，另有一家公司则是乾脆撤回IPO计划。
两名消息人士称，外国策略买家、私募基金以及养老基金等对于庞巴迪铁道资产兴致盎然。不论是IPO或出售股权，都将有助于筹措资金应付CSeries喷射客机计划耗资过度的问题。
“目前所有资源都放在出售股权上，”一名驻加拿大的消息人士称。
路透上月报导，中国北京市基础设施投资有限公司有意全数收购庞巴迪铁道部门，但遭到回绝。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。