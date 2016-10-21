电信商AT&T与媒体公司时代华纳讨论收购可能--彭博

路透10月20日 - 彭博新闻周四报道，美国电信运营商AT&T(T.N)与媒体综合企业时代华纳(Time Warner)(TWX.N)在最近几周针对多种商业策略进行了讨论，其中包括合并。彭博称消息来自熟知此事的人士。

时代华纳股价在常规交易时段跳涨收高4.73%，盘后仍略为延续升势。AT&T股价则收低1.85%。

彭博称，双方公司迄今尚未聘请金融顾问。

AT&T与时代华纳拒绝置评。

时代华纳是颇具吸引力的收购目标，因旗下拥有有线电视频道HBO、CNN新闻网络、电影公司华纳兄弟以及其它优质媒体资产。

近些年来，为了拥有宝贵的内容，电信公司一直在媒体领域圈地。比如，有线电视企业康卡斯特(Comcast)收购了NBCUniversal和动画制作公司梦工厂，变身成为行业巨擘，既控制电视节目和电影的制作，又控制电视电影向观众的输送渠道。

拥有更多的内容，使有线电视和电信企业获得了更多优势。用户需求更小的、精选的电视节目，或者完全放弃有线电视而转向在线节目。

美国电话电报公司(AT&T)销售无线电话和宽带服务，该公司正在积极扩展业务，寻求转型为媒体巨擘。

时代华纳市值约650亿美元；AT&T市值约2,380亿美元。(完)