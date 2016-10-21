电信商AT&T与媒体公司时代华纳讨论收购可能--彭博

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透10月20日 - 彭博新闻周四报道，美国电信运营商AT&T(T.N)与媒体综合企业时代华纳(Time Warner)(TWX.N)在最近几周针对多种商业策略进行了讨论，其中包括合并。彭博称消息来自熟知此事的人士。
时代华纳股价在常规交易时段跳涨收高4.73%，盘后仍略为延续升势。AT&T股价则收低1.85%。
彭博称，双方公司迄今尚未聘请金融顾问。
AT&T与时代华纳拒绝置评。
时代华纳是颇具吸引力的收购目标，因旗下拥有有线电视频道HBO、CNN新闻网络、电影公司华纳兄弟以及其它优质媒体资产。
近些年来，为了拥有宝贵的内容，电信公司一直在媒体领域圈地。比如，有线电视企业康卡斯特(Comcast)收购了NBCUniversal和动画制作公司梦工厂，变身成为行业巨擘，既控制电视节目和电影的制作，又控制电视电影向观众的输送渠道。
拥有更多的内容，使有线电视和电信企业获得了更多优势。用户需求更小的、精选的电视节目，或者完全放弃有线电视而转向在线节目。
美国电话电报公司(AT&T)销售无线电话和宽带服务，该公司正在积极扩展业务，寻求转型为媒体巨擘。
时代华纳市值约650亿美元；AT&T市值约2,380亿美元。(完)
(编译 郑茵/王琛；审校 戴素萍/张涛)
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。