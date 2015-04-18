彭博服务系统故障影响全球债市 英债标售推迟

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透伦敦4月17日 - 新闻与市场价格供应商--彭博的服务系统周五出现电力中断，导致英国推迟标售国库券，全球债券交易受到影响，德国政府公债期货合约交易量也大减约三分之一。
市场参与者表示，社群媒体在07:20 GMT左右率先报导了彭博系统故障的消息，在接下来的两个小时屏幕多为空白状态。
固定收益市场普遍受到这起故障事件的冲击。交易员表示，德债期货成交量反映出整体债市交易出现缩减；部分交易员则表示，企业债的销售也因此暂停。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
路透新加坡5月4日 - 亚股周四回落，从美国股市压抑走势中获得指引，美元守住美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布鹰派政策声明后取得的涨幅。