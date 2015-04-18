彭博服务系统故障影响全球债市 英债标售推迟

路透伦敦4月17日 - 新闻与市场价格供应商--彭博的服务系统周五出现电力中断，导致英国推迟标售国库券，全球债券交易受到影响，德国政府公债期货合约交易量也大减约三分之一。

市场参与者表示，社群媒体在07:20 GMT左右率先报导了彭博系统故障的消息，在接下来的两个小时屏幕多为空白状态。

固定收益市场普遍受到这起故障事件的冲击。交易员表示，德债期货成交量反映出整体债市交易出现缩减；部分交易员则表示，企业债的销售也因此暂停。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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