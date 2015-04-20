焦点：彭博服务中断两小时 影响全球金融市场

图为纽约证交所内的一台彭博终端，彭博服务周五中断两小时，影响全球金融市场。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦4月17日 - 新闻与市场数据提供商彭博服务周五中断两小时，影响全球金融市场，促使英国推迟债券发行并加剧了欧洲股市的波动。

“网络发生硬件与软件故障，导致网络流量剧增，”彭博在声明中表示。

“这导致设备不堪重负，客户连接中断。”

彭博表示，服务现已全面恢复，正在调查其“多重冗余系统”未能防止此次事件发生的原因。

据称由于看不到报价，欧洲股市卖盘加速，德国政府公债期货交易量减少约三分之一。

市场消息人士称，美国市场交易基本没有受到影响。

彭博向全球超过32万名订户提供实时的新闻与金融资讯服务，并帮助用户进行多资产类别的交易。该公司的竞争对手包括汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)。

社交媒体首先在0720GMT左右报告了彭博系统服务中断的消息。市场人士称，在此后两个小时里，彭博终端基本一片空白，看不到报价，新闻也是时断时续。

交易员表示，彭博终端出现故障并持续如此长时间，是前所未有的。

“今天早上市场一片混乱，”价差交易公司Spreadex的金融分析师Connor Campbell称。

**英债推迟发行，史无前例**

英国债务管理局(DMO)原本计划周五上午例行发售30亿英镑国库券，但推迟到当日稍晚发售。一名发言人表示，在他的记忆中，该机构不曾因类似事件而推迟债券发行。

英国央行表示，核心业务未受到影响，拥有“必要时履行维护金融稳定、提供市场流动性等职责所需的全部工具”。

英国金融市场行为监管局(FCA)在声明中表示，“我们知道这个事件，正在监控其对各公司的影响。”

0700-0900GMT，德国公债期货的交易量比最近几个周五交易日同一时间段减少约三分之一。

据欧洲期权与期货交易所(Eurex)数据，在这两小时之内，德国公债期货交易量为62,845口，一周前是96,301口，3月27与3月20日分别是89,048和88,476口。

“这造成了诸多影响，因市场情况完全不知道，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald称。

“虽然周五通常不是公司债发债的大日子，但所有事情都因此而停摆。”

银行界向汤森路透旗下的IFR表示，受到这次彭博服务中断的影响，至少有一档超过10亿欧元的公司债延后发行。

多位交易商表示，彭博故障导致股市震荡加剧，特别是那些即将到期的期权合约；这件事情也妨碍了交易商对中国新宣布的监管措施作出回应。

“有许多人使用彭博EMSX下达交易单，因此当时或许有不少人想对相关消息做出回应，但却无能为力，因为没有办法把交易单送至市场，”Sanlam交易主管Mark Ward表示。

欧洲绩优股指数FTSEEurofirst 300指数.FTEU3周五收盘挫跌1.76%。(完)

(编译 张涛/徐文焰/张明钧; 审校 王丽鑫/杜明霞/郑茵)

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