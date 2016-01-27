专家称中国政府应采取大规模刺激 包括宽松货币政策--彭博

路透北京1月27日 - 彭博新闻社援引中国社会科学院学部委员余永定表示，建议中国政府再次采取大规模经济刺激措施，但再一次的大规模刺激措施应比2008年谨慎。

曾担任中国央行货币政策委员会委员的余永定在深圳一场讲座上称，中国应采取扩张性财政政策和宽松货币政策；而财政政策应通过政府发债为基建投资进行融资。

他认为，中国当前处于通货收缩的恶性循环，需要尽快证明经济趋稳。

此外，他还建议采取灵活的汇率政策加以配合，并加强国际协调；人民币贬值压力较大，因前期股市汇市政策失误削弱市场信心。

此前，余永定指出，要尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。

中国国家主席习近平周二称，要从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，更好适应需求结构变化；要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本，补短板。

中国2015年国内生产总值（GDP）增长6.9%，为1990年以来最低水平。去年四季度GDP同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低，当时受全球金融危机影响季度增速为6.6%。（完）