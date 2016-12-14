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中国财经 | 2016年 12月 14日 星期三 08:41 BJT

中国石化考虑零售部门在港IPO 最多筹资100亿美元--彭博

路透12月13日 - 彭博周二报道称，中国石化(600028.SS)正在考虑将其零售业务明年在香港首次公开发行(IPO)，筹资最高100亿美元。

彭博援引消息人士报道称，中国石化已经邀请有意参与此次IPO的银行提交建议书。

中国石化的零售部门在中国经营一个加油站与便利店网络。

彭博表示，中国石化尚未做出最后决定，如果市况不利，也可能决定不进行IPO。

目前未能联络到中国石化发表评论。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪)

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