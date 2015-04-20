瑞士央行弃守汇率上限后 一些银行试图毁约来降低损失--彭博

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月20日 - 彭博援引熟知讨论情况的人士报导，在瑞士央行于1月弃守瑞郎汇率上限后，美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N)等一些交易商，已联系客户调整一些交易。
彭博报导称，在瑞士央行弃守后，这些银行已联系客户，要求讨论交易的汇率，试图以交易毁约来降低其损失。
当瑞士央行1月15日在无预警下舍弃三年之久的瑞郎兑欧元汇率上限时，一些汇率交易公司和主要银行当即出现严重损失。巴克莱有“数以亿美元计”的损失，零售经纪商Alpari UK则申请破产。
彭博表示，这些银行的上述行为给予电子交易场所和传统交易所口实--还是通过我们交易吧，因为这些交易商在交易已经执行后还可以取消或修改交易。
银行和客户之间的外汇买卖通常透过店头市场交易，大都纪律不严，让银行有操作的空间。
目前在正常上班时间之外，这三家银行对置评要求没有立即回覆。(完)
(编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。