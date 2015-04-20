瑞士央行弃守汇率上限后 一些银行试图毁约来降低损失--彭博

路透4月20日 - 彭博援引熟知讨论情况的人士报导，在瑞士央行于1月弃守瑞郎汇率上限后，美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N)等一些交易商，已联系客户调整一些交易。

彭博报导称，在瑞士央行弃守后，这些银行已联系客户，要求讨论交易的汇率，试图以交易毁约来降低其损失。

当瑞士央行1月15日在无预警下舍弃三年之久的瑞郎兑欧元汇率上限时，一些汇率交易公司和主要银行当即出现严重损失。巴克莱有“数以亿美元计”的损失，零售经纪商Alpari UK则申请破产。

彭博表示，这些银行的上述行为给予电子交易场所和传统交易所口实--还是通过我们交易吧，因为这些交易商在交易已经执行后还可以取消或修改交易。

银行和客户之间的外汇买卖通常透过店头市场交易，大都纪律不严，让银行有操作的空间。

目前在正常上班时间之外，这三家银行对置评要求没有立即回覆。(完)

(编译 戴素萍; 审校 李春喜)

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