金隅股份料首季净利大升1.5-2倍 雄安题材激励A股连六日涨停

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港4月12日 - 京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)发出盈喜，料今年首季净利同比将大升1.52-2倍，因房地产板块结转面积同比增加带动收入及利润上涨，同时水泥板块的收入及毛利率亦同比增长。
金隅股份H股周三早盘初段股价涨1.52%，其A股则继续涨停。受中国将设立雄安新区利好消息带动,公司股价自清明节假期后，已经连续六日涨停。H股亦累计较节前收盘上涨逾四成。
金隅股份称，经公司财务部门初步测算，预计1-3月实现净利为3.8-4.5亿元人民币。去年同期，该公司净利约为1.507亿元。
公司称，期内核心区域水泥市场秩序进一步好转，水泥和熟料价格均同比提升，板块收入及毛利率同比增加。
内地水泥行业经过数年的调整淘汰产能，市场逐渐好转。金隅股份去年每吨水泥毛利由2015年的18元低点，回升至43元，为五年来最高，惟比起2011年的62元水平则仍有一段距离。
此前公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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