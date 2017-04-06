金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐

路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。

金隅股份H股早盘最多曾回吐近8%，香港时间13:13跌5.41%，报4.55港元，但较上周五即国务院决定设立河北雄安新区前的收盘价，累计仍大涨约四成。

董事会秘书郑宝金在港出席公司业绩简报会时表示，设立雄安新区对公司长远业务发展会有利好，但短期不会如市场预计般有很大的提升，并提醒投资者要注意防范风险。

公司董事长姜德义表示，市场因雄安新区而看好公司的股票，他也感到很高兴，但没想到股价会涨那么多。

＂国家推出雄安新区的建设，我认为都是京津冀协同发展大战略的一步，...总体来说我认为京津冀地区的发展形势向好。＂他说。

＂我们的水泥产能主要集中在京津冀地区，占公司总产能50%以上，我们的水泥产能又在京津冀占六成以上，所以区域发展未来对公司有利，但是也不是说今天、明天就马上产生影响。＂姜德义称。

金隅去年成功实施了与冀东发展集团战略重组，金隅透过持有冀东发展集团55%股权，成为唐山冀东水泥(000401.SZ)和唐山冀东装备(000856.SZ)的间接控股股东，有效提高了京津冀地区熟料和水泥的集中度，打造成为全国第三大水泥企业，去年净利同比增加33.2%至26.87亿元人民币，每吨水泥毛利由2015年的18元低点，回升至去年的43元，为五年来最高，惟比起2011年的62元水平则仍有一段距离。

姜德义表示，2011-15年内地水泥行业产能过剩及需求减少，导致区域竞争激烈，水泥企业纷纷打价格战。而金隅与冀东实行重组后，已恢复市场的良性竞争，即使没有雄安新区概念，公司2017年的盈利水平也会好于去年。

金隅股份主要从事水泥及预拌混凝土产销、新型建材、房地产开发及物业投资四大板块。在房地产方面，金隅股份总经理助理张晓兵表示，下一步在雄安新区的发展，会按政策及市场机遇作出相应调整。至于公司将北京的工业用地转化项目的进展，目前仍与所在地区的政府协商，未有明确的计划。

于去年末，金隅股份的土地储备约778万平方米，其中93%为商品房，7%为保障房；地区分布方面，15%的土储位于一线城市，二线城市占78%，其余在三线城市。（完）