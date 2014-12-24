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中国财经 | 2014年 12月 24日 星期三 08:51 BJT

西班牙对外银行将中信国际金融的近30%股权回售给中信银行

路透马德里12月23日 - 西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)周二表示，正在将中信银行(601998.SS)旗下中信国际金融的近30%股权回售给中信银行，价格约为8.45亿欧元(合10亿美元)。

西班牙对外银行称，这一交易将给其带来7亿欧元的资本，不过这将使其获利减少2,500万欧元。西班牙对外银行仍持有中信银行略低于10%的股权。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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