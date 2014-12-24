西班牙对外银行将中信国际金融的近30%股权回售给中信银行

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透马德里12月23日 - 西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)周二表示，正在将中信银行(601998.SS)旗下中信国际金融的近30%股权回售给中信银行，价格约为8.45亿欧元(合10亿美元)。
西班牙对外银行称，这一交易将给其带来7亿欧元的资本，不过这将使其获利减少2,500万欧元。西班牙对外银行仍持有中信银行略低于10%的股权。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
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