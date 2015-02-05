西班牙对外银行计划出售中信银行持股 看好国内业务回春

路透2月5日 - 西班牙对外银行(BBVA)周三暗示，将出售中国中信银行(601998.SS)持股；该公司在中国一合资事业表现令人失望，将把重点放在逐渐复苏的国内市场。

BBVA公布第四季贷款业务营收优于预期，受墨西哥业务所带动，同时西班牙业务也见回春；西班牙经济在历经长时间低迷之后开始升温。

BBVA正在调整其国际策略，并称将在适当市况下出售中信银行持股。

BBVA先前已经缩减持股，以协助提升资本水准，该行先前最高曾持有约15%的中信银行股权，如今持股仅4.7，估计价值约21亿美元。

和竞争对手西班牙国际银行集团(SAN.MC)一样，BBVA透过海外营收、特别是拉美市场来抵御西班牙事业不振。

BBVA进入中国的行动可回溯至2006年，比许多国际级银行业者更早进入这个全球第二大经济体。但是合资企业经营仍旧相当困难，与许多竞争对手见到的营业困境一样。

董事长Francisco Gonzalez在记者会上表示，“的确没有达到我们原先的预期，”他并称一些原先规划好的合资企业并未付诸实现。

BBVA并未完全放弃中国市场。执行长Angel Cano称将保留在中国的分支机构。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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