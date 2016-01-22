高评级致BC省熊猫债受多元投资者认购 融资将用于对华贸易投资

路透北京1月22日 - 周四发行的中国银行间债市第二单主权熊猫债创下熊猫债发行利率最低记录。加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）财政厅长周五表示，周四发行情况说明中国市场对于高评级主权主体发债的追捧；而此次熊猫债融资最终将用于对中国的投资和贸易。

BC省财政厅长Micheal de Jong在该省熊猫债发布会上称，这次融得的资金会先会被用于离岸人民币产品投资，而融资最终将被用于对中国的投资和贸易。

他表示，BC省与中国已有很大的贸易额，且贸易增长势头强劲，使用人民币进行结算很可以节省中间环节费用，这也是为何加拿大积极推动离岸人民币清算中心建立；因此，本次发债融资优先用于贸易往来，比如与中国木材产业的合作，一部分资金将会被用于这个领域。

“这次BC债发行价格是有史以来所有熊猫债的最低发行利率，而且这个价格下，中国政策银行、国有银行、股份行到资管公司、券商各类投资者都有参与。”汇丰银行资本融资部中国区主管王生表示。

中国银行(601998.SS)(3988.HK)周四公告称，其担任牵头主承销商的加拿大不列颠哥伦比亚省（BC省）人民币债券发行完毕，票面年利率为2.95%，认购额逾59.8亿元人民币，约为发行额的1.99倍。去年12月3日，BC省获银行间市场交易商协会批准，在境内银行间债券市场发行总额不超过60亿元的债券。而该省为加拿大的一个自治主权省政府，具有标准普尔AAA级和穆迪Aaa级信用评级。

除了高信用等级，其他因素也帮助BC省熊猫债获得国内机构投资人追捧。市场人士指出，根据中国现行的资本管理办法，该省的熊猫债风险权重为零。

资金方面，本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周净投放资金达13,075亿元。

此次发行的30亿元BC省熊猫债缴款日和起息日同为1月25日，上市流通日为1月26日。联席主承销商包括中国银行、汇丰银行（中国）有限公司，中行为簿记管理人。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。中国的熊猫债起步较早，2005年国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）首开国际金融机构发行熊猫债记录，但随后多年熊猫债发展陷入沉寂。（完）