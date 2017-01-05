2016年第四季英国经济势头无减 但通胀压力大增--BCC调查

路透伦敦1月5日 - 英国商会(BCC)一项重要商业调查周四显示，英国经济在2016年最后几个月保持势头，但通胀压力以近20年前开始有记录以来最快速度升高。

BCC称，第四季销售和招聘温和好转，进一步显示2016年英国可能领先于多数发达经济体。

但BCC季度调查还指出2016年6月公投脱欧产生的影响。

预计未来三个月会涨价的制造商数量创纪录，这是英镑贬值的直接影响。英镑贸易加权汇率自6月23日公投以来跌近12%。服务业计划涨价的企业数量达到2011年初以来最高。

尽管企业表示第四季出口销售小幅好转，但BCC称基本没有迹象显示，英镑疲软促进海外需求大幅增长。

制造商面临的通胀压力特别严峻，原料价格高涨令其吃不消。英国商会的物价纪录可回溯至1997年第二季。

“整体来说，我们的调查表明2017年经济将持续增长，不过增速较为温和，”英国商会总干事马歇尔(Adam Marshall)表示。

“在我们的调查中，通胀成为许多企业越来越担忧的问题。制造业与服务业企业都表示感受到压力，尤其是投入成本上升，使得利润受到挤压，并可能削弱未来的投资。”

**通胀过快？**

尽管通胀骤升，但英国商会表示，以历史标准来看，薪资协议压力仍低，这是加薪幅度今年稍晚可能大幅下滑、甚至实质工资萎缩的又一迹象。

英国商会的第四季投资意愿指标小幅上扬，尽管上季触及四年低点。

不过与上季相较，企业对前景还是略为更加乐观，即使对营收与获利的信心与过去三年的水平相比仍相对较低。

英国商会在11月7-28日期间对超过7,200家企业进行这项调查。(完)