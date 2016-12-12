英国商会小幅上调2017年成长预估 下调2018年预估

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月12日 - 英国商会(BCC)周一表示，将其对明年经济增长的预测小幅上调，但由于通胀压力以及有关英国退欧的不确定性，降低了2018年的经济展望。
BCC将2017年国内生产总值(GDP)增幅从1.0%上调至1.1%。在英国6月投票退出欧盟后，经济表现强于预期，今年可望成长2.1%，大致符合长期平均水平。
但是，BCC预期当前的经济成长势头可能在明年过后的两年减弱，并将2018年经济成长预估从1.8%调降至1.4%，届时英国仍在退欧过程之中。
BCC的预估完全符合路透上周访问的民间部门分析师的普遍看法，而且他们的经济分析结果相似。
BCC称，经济活动趋弱、公投脱欧后英镑走贬导致实际薪资增长受侵蚀，预计这两个因素将抑制家庭消费和企业投资。
BCC预计，通胀率将在下一年突破英国央行2%的目标，2017年和2018年料分别在2.1%和2.4%。
“由于前景不明朗，许多企业在公投以来数月中都采取了‘业务照旧’的做法，这让今年经济活动继续保持活跃，防止成长大幅放缓，”BCC经济分析师Suren Thiru说道。
“虽然一些企业预见未来数月将出现重大机遇，但其他许多企业现在都认为不确定性在增加，拖累他们的投资预期以及对未来的信心。”
BCC还预计，2016年企业投资下降0.8%，2017和2018年分别下降2.1%和0.3%。
BCC相信出口增长将放缓，因英镑贬值带来的益处被夸大了。(完)
(编译 张涛/王琛；审校 戴素萍/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。