英国商会小幅上调2017年成长预估 下调2018年预估

路透伦敦12月12日 - 英国商会(BCC)周一表示，将其对明年经济增长的预测小幅上调，但由于通胀压力以及有关英国退欧的不确定性，降低了2018年的经济展望。

BCC将2017年国内生产总值(GDP)增幅从1.0%上调至1.1%。在英国6月投票退出欧盟后，经济表现强于预期，今年可望成长2.1%，大致符合长期平均水平。

但是，BCC预期当前的经济成长势头可能在明年过后的两年减弱，并将2018年经济成长预估从1.8%调降至1.4%，届时英国仍在退欧过程之中。

BCC的预估完全符合路透上周访问的民间部门分析师的普遍看法，而且他们的经济分析结果相似。

BCC称，经济活动趋弱、公投脱欧后英镑走贬导致实际薪资增长受侵蚀，预计这两个因素将抑制家庭消费和企业投资。

BCC预计，通胀率将在下一年突破英国央行2%的目标，2017年和2018年料分别在2.1%和2.4%。

“由于前景不明朗，许多企业在公投以来数月中都采取了‘业务照旧’的做法，这让今年经济活动继续保持活跃，防止成长大幅放缓，”BCC经济分析师Suren Thiru说道。

“虽然一些企业预见未来数月将出现重大机遇，但其他许多企业现在都认为不确定性在增加，拖累他们的投资预期以及对未来的信心。”

BCC还预计，2016年企业投资下降0.8%，2017和2018年分别下降2.1%和0.3%。

BCC相信出口增长将放缓，因英镑贬值带来的益处被夸大了。(完)