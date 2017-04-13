英国制造业第一季出口创逾2014年底以来最快增速--BCC

路透伦敦4月13日 - 英国商会(BCC)周四公布，2017年第一季英国制造业出口创下逾两年最快增速，服务业也反弹创下去年英国公投以来最快的营收增长。

英国商会(BCC)称，企业报告的短期展望强劲。BCC此项调查是英国最大的季度民间企业调查。

但对于中期情况则较不确定，此外，企业也担忧成本大幅上升。

“许多公司对我们说，他们预计短期将表现强劲，但中期前景仍远未明朗化，”BCC总干事马歇尔(Adam Marshall)表示。

小型企业也显现出类似信息，根据同样于周四由英国小企业联合会(Federation of Small Businesses，FSB)所公布的调查，小型企业的信心升至2015年底以来最高水平。

“我们不能长期依赖英镑贬值对出口商的提振，”FSB主席Mike Cherry表示。

FSB表示，若2019年英国退欧后面临任何关税，那么四分之一的小型企业对欧盟的出口将受阻。

另一份由市场研究公司尼尔森(Nielsen)在英国首相特雷莎梅3月29日正式启动退欧谈判后所做的调查显示，消费者信心持稳。但对物价上涨的忧虑与日俱增，尤其是投票退出欧盟的那些人。

“尽管移民疑虑已减低，投票赞成退欧者开始更为担心日常事务，特别是公用事业费用和食品价格上涨。”尼尔森英国及爱尔兰总经理Steve Smith称。

英国商会表示，原材料成本对价格产生的影响为2011年底以来最大，并称通胀“是英国增长前景的一项主要风险”。

但英国商会还称，服务业和制造业信心创2016年上半年以来最高。

服务业企业国内和出口营收创去年6月英国公投以来最快增速。

制造业者国内营收创2015年第三季以来最快增速，出口营收增长创2014年第四季以来最快。(完)