交易与投行业务将成为中国的公司银行业务未来新利润增长点--BCG

路透北京11月17日 - 波士顿咨询公司（BCG）周四发布报告称，公司银行业务仍是中国银行业的基石，除传统的信贷业务外，交易银行和投资银行将成为中国银行业新的利润增长点。

报告并预计，到2020年，公司银行营业收入将达到3.5万亿元人民币，对中国银行业收入贡献约46%。

BCG合伙人何大勇在公司银行2020报告发布会上表示，尽管银行对公司银行的未来并不乐观，但其巨大体量无法依靠零售或金融市场业务弥补。公司银行业务未来增长将主要来自中型、小型企业客户，以及交易银行、投资银行等业务。

“细看公司（银行）业务，传统的存贷业务占比继续下降，但是其他几个业务，尤其是投资银行业务，资产管理业务相对发展速度比较快，这个也是未来的公司银行业务的机会所在。”何大勇称。

何大勇认为，公司银行在传统信贷业务之外，须建立差异化的业务模式，如以打造现金管理服务为核心的交易银行型，以强大的资本市场能力为基础的投行服务型等业务模式。

**交易与投行业务成长空间大**

他指出，交易银行模式有助于银行与公司客户建立强粘性的客户关系，为交叉销售打下基础。而从风险收益来看，交易银行拥有结构性优势，经济周期性适中，资本金需求较低，还可以为银行贡献低成本的资金和流动性。

而投行模式在中国，则呈现市场空间大、轻资本占用、高利润回报的特点，战略价值巨大。

“伴随中国的金融体制改革与多层资本市场建设，投行业务拥有巨大发展空间；同时，发展投行业务可以对接银行表外资金来源，降低银行自身的资本占用；投行业务还可帮助银行拓展另类资产，提高自身的利润回报。”何大勇表示。

BCG报告并预计，2020年中国银行业总体收入将达7.7万亿元，年均复合增速10.5%。但同期受经济结构调整、多层次资本市场发展等影响，公司银行收入占比或将从2015年的47%微降至46%。

**个人房贷整体风险小**

对于银行业目前面临的出表压力与随之而来的监管压力，何大勇认为，其他国家的银行同样会通过证券化等将信贷资产出表，与中国的不同在于，其通过出表处理把资产和风险都转移出去。而某些国内银行仅进行简单的会计处理，会导致风险仍然滞留在银行表内；加之缺乏风险资本准备，可能带来金融系统的风险。

“中国很多的信贷或者融资并没有证券化，从非标准到标准的过程中，还有很大的机会。所以整个来讲这一块的业务量还会继续增长。”何大勇认为。

对于目前的全球资产配置热潮，何大勇预计，由于人民币汇率的调整空间较大，叠加全球范围内投资标的更为多样化，中国的全球资产配置在2017年及未来相当长的时间内仍将持续，“肯定是要比之前力度大”。

何大勇指出，个人投资者中有海外投资需求的，目前资产在六百万到三千万的群体中，已开始出现海外资产配置的苗头。这类客户对于中国商业银行是一个机遇，将成为获客很好的着力点。

对于目前面临政策调控与市场调整的房地产市场，何大勇认为，个人房贷整体的风险并不大，真正需要关注的风险在于中型房地产商，特别是主要的项目是在三四线城市的房企，该群体的信贷风险较高。

中国银监会此前数据显示，截至今年9月末，银行业金融机构总资产规模217.3万亿元人民币，同比增长15.7%；同期总负债规模达200.4万亿元，同比增长15.5%。同期商业银行资产规模合计为168.3万亿元，负债规模达155.7万亿元。

中资银行业在多重压力下步履蹒跚。国有五大银行中报数据显示，受贷款重定价及“营改增”价税分离等因素影响，银行净息差正快速收窄，其净利维持近零增速，下半年增长依然承压。且整体看，资产质量仍处下行周期的寒冬中，“拐点”难现。（完）